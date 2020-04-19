İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda Kovid-19 sessizliği

İzmir'in asırlardır hem kültürel hem de ekonomik merkezi olarak dikkati çeken, adeta "şehrin kalbi" konumundaki tarihi Kemeraltı Çarşısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde en sessiz dönemlerini yaşıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve geçmişi 15'inci yüzyıla kadar uzanan tarihi çarşı, Mezarlıkbaşı semtinden başlayıp Konak Meydanı'na kadar uzanıyor. Yaklaşık 270 hektarlık alanda Tarihi İzmir Limanı etrafında şekillenen çarşı, ilk olarak Hisar Camisi etrafında kurulan hanlar ve dükkanlarla hizmete başlıyor. İzmir Limanı'na gelen malların hem iç pazara hem de dış pazara sunulmasıyla çarşının içinde de irili ufaklı işletmelerin sayısı her geçen gün artıyor. Liman etrafında gelişerek kentin ekonomik merkezi olma noktasında başrolü kapan çarşı, yıllar boyunca çeşitli medeniyetlerin buluşması noktası oluyor.

Ekonomik ve kültürel buluşma noktası

İçerisinde bulunan camilerin yanında havraları ve kiliseleriyle dinlerin buluşma noktası olarak örnek çarşılar arasında gösterilen bölge, bazı büyük firmaların da kuruluş hikayesinin yazıldığı yer olarak göze çarpıyor. Çarşının tarihinde ağırlıklı olarak yerel ticaretle uğraşan Müslüman ve Yahudi nüfusun yanından uluslararası ticarette hakim olan Levantenler de bölgenin kadim sakinleri olarak dikkati çekiyor.

Yıllarca ticaretin kalbi olan, zaman içinde daha da yoğunlaşan dükkanlar ve işletmelerin yanında kültürel olarak da etkisi artan Kemeraltı, İzmir denilince akla gelen ilk yerler arasında yer alıyor.

"Yok" yoktur Kemeraltı'nda

Günümüzde sadece İzmirliler değil komşu illerde yaşayanlar da aradıklarını bulmak için Kemeraltı'na geliyor. Kimi gelinliği için, kimi çok eski bir plak için asırlık sokaklarda yol alırken, bir küçük düğmeden koca dolaplara, iğneden cep telefonuna yüz binlerce ürünün satışı yapılıyor.

Pazar günleri hariç yoğunluğun bir an olsun eksilmediği kadim çarşıda hanlar tarih kokarken, son zamanlarda sayıları hızla artan kumda kahveciler sayesinde de sokaklar Türk kahvesi kokusuna bürünüyor.

İzmir'deki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde Kemeraltı'nın da içinde bulunduğu İzmir Tarihi Kent Merkezi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi. Böylece Kemeraltı'nın gelecekte daha önemli bir yeri olacak.

Yeni açılan AVM'ler yüzünden esnafı zora girse de Kemeraltı, dün olduğu gibi gelecekte de İzmir'in hem ekonomik hem de kültürel kalbi olma özelliğini sürdüreceğe benziyor.

Bugünlerde dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini geçiren Kemeraltı, gelecek sağlıklı günlerde binlerce insanı sokaklarında ağırlamayı bekliyor.