Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yıkılan şadırvan için soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yıkılan şadırvan için soruşturma başlatıldı

31.07.2022 19:54
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yıkılan şadırvan için soruşturma başlatıldı

İZMİR'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından yıkılan şadırvan için soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından yıkılan şadırvan için soruşturma başlatıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Şadırvanaltı Camisi yakınlarında meydana geldi. Şadırvana gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, matkap ve kaynak makineleriyle şadırvanı yıktı. Sabah iş yerlerini açmak için çarşıya gelen esnaf büyük bir şaşkınlık yaşarken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "50 yılı aşkın bir yapı ancak tescilli değil. Zamanında esnaflar tarafından yapılan hayrata uzun zaman esnaflar sahip çıktı ancak zamanla bakımsızlıktan çöplük haline geldi. Civardaki esnaflar rahatsızlığını dile getiriyordu. Dışarıdan yapılan bir hamle değil, esnafın kendi içerisinde yaşanan bir olay. Bir anlık düşünceyle yapılmış bir hamle. Ortak paydada buluşup konuşulabilir. Konu Valiliğe duyuruldu. Tekrar bir çeşme ya da şadırvanın yapılması ortak görüşümüz" dedi.Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.


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Kemeraltı Çarşısı'nda bir şadırvanın yıkılması ile ilgili inceleme başlatıldı Kemeraltı Çarşısı'nda bir şadırvanın yıkılması ile ilgili inceleme başlatıldı
Kaynak: DHA

Kemeraltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yıkılan şadırvan için soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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