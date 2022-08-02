Şadırvanı yıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest - Son Dakika
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Şadırvanı yıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest

02.08.2022 16:30
Şadırvanı yıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest

İZMİR'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, Şadırvanaltı Camii'nin şadırvanını yıktığı iddiasıyla gözaltına alınan T.E., sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

İZMİR'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, Şadırvanaltı Camii'nin şadırvanını yıktığı iddiasıyla gözaltına alınan T.E., sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Olay, 30 Temmuz gecesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı Şadırvanaltı Camii yakınlarında meydana geldi. Çarşıya gelen birkaç kişi, matkapla şadırvanı yıktı. 65 yıl önce yapılan şadırvanın yıkıldığını görenlerin ihbarıyla soruşturma başlatıldı. 4 şüpheli tespit eden polis, T.E.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen T.E.'nin, cami çevresinde iş yeri olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.


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Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki 65 yıllık şadırvanı yıktılar Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki 65 yıllık şadırvanı yıktılar Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yıkılan şadırvan için soruşturma başlatıldı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yıkılan şadırvan için soruşturma başlatıldı
Kaynak: DHA

Kemeraltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şadırvanı yıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şadırvanı yıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest - Son Dakika
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