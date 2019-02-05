İzmir'in Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yenileniyor

İzmir'in tarihi saat kulesi aslına uygun yenileniyorİZMİR - İzmir'in tarihi saat kulesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmeye başlarken, saatleri Alman İmparatoru II.

İzmir'in tarihi saat kulesi aslına uygun yenileniyor



İZMİR - İzmir'in tarihi saat kulesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmeye başlarken, saatleri Alman İmparatoru II. Wilhelm'in hediyesi olan kuledeki restorasyon ve güçlendirme çalışmaları, 118 yıllık yapının açıldığı gün olan 1 Eylül'de tamamlanması bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı nedeniyle, Sadrazam Mehmet Said Paşa tarafından yaptırılan ve 1 Eylül 1901 tarihinde törenle açılan tarihi saat kulesini onarmak üzere harekete geçti. Saatleri Alman İmparatoru II. Wilhelm'in hediyesi olan, dairesel yapı etrafındaki dört çeşmeden oluşan 25 metrelik kuledeki hasar ve yıpranmayı kimyasal yöntemlerle gidermeye hazırlanan büyükşehir belediyesinin, restorasyonun yanı sıra kule kısmında da güçlendirme yapacağı öğrenildi. "İzmir Tarih" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların, hizmete açılışının 118. yıl dönümünde; yani 1 Eylül 2019'da tamamlanması bekleniyor.

Aslına uygun olacak

Çalışmalar kapsamında öncelikle, yapının deprem etkilerine karşı dayanmasını sağlamak için cepheden algılanmayan ve iç mekandaki derz algısına zarar vermeden güçlendirme çözümleri uygulanacağı ifade edildi. 118 yıllık tarihi saat kulesinin yıllar içinde zarar gören ve eksilen taş ve mermer kısımları da, yine aslına uygun malzeme ve tekniklerle tamamlanacağı kaydedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde yapılan incelemeler, laboratuvarda gerçekleştirilen deneysel çalışmalar ve bilgisayar ortamında yapılan teorik analizler sonucunda gerçekleştirileceği işlemler arasında; taş yüzeylerin basınçsız su ile yıkanacağı ve mermer yüzeyler temizleneceği, bronz aksam ve demir ferforjelerin kontrollü mikro hassas kumlama ile temizleneceği ve üzerlerine doğa şartlarına karşı koruyucular uygulanacağı, düşen ve kırılan parçaların; bronz alemler, çeşmeler, kopan taş parçaları, düşen zambak motifi taşlar özgününe uygun olarak tamamlanacağı, yapının su tesisatı ile birlikte aydınlatma sisteminin yapıya zarar vermeyecek ve cepheden görünmeyecek armatürler kullanılarak yenileneceği öğrenildi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Başvuru Tarihi 4 Nisan! Türk Hava Yolları Binlerce Kişiyi İşe Alacak

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Babası Üzerinden Yapılan Eleştirilere Yanıt Verdi: Gurur Vesilesidir

Torununun Kullandığı Traktörün Altında Kalan Babaanne Ezilerek Can Verdi

Burun Ameliyatı Sonrası Can Veren Leyla, Tarihi Geçmiş İlaç Kurbanı Olabilir