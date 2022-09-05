Tire Öğrenci Yurdu tam kapasiteyle öğrenci kabul edecek

İzmir'in Tire, Bayındır ve Ödemiş ilçelerinde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak Tire Öğrenci Yurdu'nun, bu yıl tam kapasiteyle öğrenci kabul edeceği bildirildi.

Ege Üniversitesi'nden (EÜ) yapılan açıklamaya göre Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, 300 öğrenci kapasiteli Tire Öğrenci Yurdu'nda incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Budak, yurdun Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu öğrencileri başta olmak üzere Ödemiş ve Bayındır'da öğrenimlerine devam eden öğrencilerin barınma sorunlarını asgariye indireceğini belirtti.

EÜ öğrencilerinin barınma sorunu ile yakından ilgilendiklerini kaydeden Budak, "300 öğrenci kapasiteli yurdumuzda 2-3 kişilik odalarda çalışma bölümü, dolap ve yataklar, buzdolabı bulunuyor, 24 saat sıcak su ve internet hizmeti sunuluyor. Meslek yüksekokulumuzda ve çevre ilçelerde öğrenim gören öğrencilerimizin faydalanabileceği, modern tasarımlı yurdumuz üniversitemize, Tire'mize ve İzmir'imize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.