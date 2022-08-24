İzmir'de haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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İzmir'de haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

24.08.2022 02:50
İzmir'de haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İzmir'in Tire ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, Tire ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde bulunan beş katlı apartmanın 3'ncü katında yalnız yaşayan iki çocuk annesi 78 yaşındaki Kadriye Pek, Pazar günü komşularıyla birlikte bir süre sohbet ettikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

İtfaiye merdiveni ile balkondan girdiler

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ile birlikte sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile yaşlı kadının yaşadığı daireye balkondan giren polis ekipleri yaşlı kadını hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise 78 yaşındaki Kadriye Pek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, 29 Ekim, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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