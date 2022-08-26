Tire'deki Balım Sultan Türbesi'nde restorasyon başladı - Son Dakika
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Tire'deki Balım Sultan Türbesi'nde restorasyon başladı

26.08.2022 15:14
Tire'deki Balım Sultan Türbesi'nde restorasyon başladı

İzmir'in Tire ilçesinde bulunan Balım Sultan Türbesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı.

İzmir'in Tire ilçesinde bulunan Balım Sultan Türbesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Vali Yavuz Selim Köşger'in girişimiyle başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Tire Belediyesi türbenin restorasyonu için protokol imzaladı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 16. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen türbede çalışmalar başladı.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Balım Sultan Türbesinin bölgede bulunan en eski Türk İslam eserlerinden biri olduğunu söyledi.

Türbenin son yıllarda bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı define avcılarının hedefi haline geldiğini vurgulayan Duran, "Valimiz Yavuz Selim Köşger'in desteğiyle hızlıca çalışmalara başlandı. Vakıflar Bölge Müdürlüğünün de çok önemli katkıları oldu. Ecdat yadigarı bir seri ayağa kaldıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Yavuz Selim Köşger, Tire Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tire'deki Balım Sultan Türbesi'nde restorasyon başladı - Son Dakika

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