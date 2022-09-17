Alınan bilgiye göre, Gökçen Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, daha önceden çalıntı olduğu ihbarı yapılan 06 NT 072 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Kaynak: AA

Gökçen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de çalıntı otomobille kaçmaya çalışan kişi yakalandı - Son Dakika

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