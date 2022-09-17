İzmir'de çalıntı otomobille kaçmaya çalışan kişi yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde çalıntı otomobille kaçmaya çalışan şüpheli polislerin çalışması sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Gökçen Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, daha önceden çalıntı olduğu ihbarı yapılan 06 NT 072 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ikazına rağmen kaçan otomobil, polis ekiplerinin çalışması sonucu Tire Asri Mezarlığı yakınlarında yakalandı.
Araçtan indirilen sürücü M.İ'in üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.İ. emniyete götürüldü.
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