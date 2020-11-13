İzmir'in Tire ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde çıkan ev yangınında yalnız yaşayan 71 yaşındaki adam, yaşamını yitirdi.

Dumlupınar Mahallesi Yavaçeşme Sokak'ta iki katlı bir binanın üst katında yangın çıktı.

Kısa sürede evi saran yangın, itfaiye ekiplerince çevredekilerin de yardımıyla söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, yalnız yaşayan ve daha önce kısmi felç geçirdiği için baston yardımıyla yürüyebilen 71 yaşındaki Erol Döşer'in cenazesi bulundu.

Yangının, sobadan çıkmış olabileceği belirtildi.