İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

20.08.2022 17:28
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine Akçaşehir Mahallesi'nde yaşayan M.T. ve T.O'nun evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada 400 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli T.O, jandarma ekipleri tarafından aranıyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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