Tartıştığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Tartıştığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu

09.08.2022 12:08
Tartıştığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu

İZMİR'in Tire ilçesinde Ergün K., (49) tartıştığı eşi Dilek K.'yi (40) av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaraladı.

İZMİR'in Tire ilçesinde Ergün K., (49) tartıştığı eşi Dilek K.'yi (40) av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaraladı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Tire ilçesinin kırsal Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Dilek K. ile eşi Ergün K. arasında evde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ergün K. evdeki av tüfeğini alıp, eşini başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Dilek K., Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Dilek K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından Ergün K., jandarmaya teslim oldu. Çiftin sık sık tartışma yaşandı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
İzmir'de Yıkım Kararı Alınan Atakent Anadolu Lisesi'nin Öğrenci Velileri Tepkili: 'Bağımsız Bilirkişi Heyeti İstiyoruz' İzmir'de Yıkım Kararı Alınan Atakent Anadolu Lisesi'nin Öğrenci Velileri Tepkili: 'Bağımsız Bilirkişi Heyeti İstiyoruz' 'Ata Dedeler' soruşturmasında iddianame tamamlandı 'Ata Dedeler' soruşturmasında iddianame tamamlandı İzmir'de garip olay: Hastane önünden ambulans çalındı İzmir'de garip olay: Hastane önünden ambulans çalındı
Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:44 Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
17:09 İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek
17:55 Ülkesine dönen Suriyeliden dikkat çeken sözler: Geldiğimizde idare ediyorduk, şimdi her şey çok pahalı
16:36 Fabrikadan kovulan ve tazminatları eksik yatırılan 350 işçiyle polis arasında çıkan arbede sonrası bazı işçiler fenalaştı
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
16:48 Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam
16:16 Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 18:17:48. #1.13#
SON DAKİKA: Tartıştığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş