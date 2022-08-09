Olay yerinden kaçan şüpheli E.K. ise daha sonra jandarma ekibine teslim oldu.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

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