Tire'de Kerbela şehitleri anıldı

İzmir'in Tire ilçesinde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Ehl-i Beyt Camisinde düzenlenen programda konuşan İlçe Müftüsü Abdullah Kır, Müslümanların, İslamın emirlerini dünya hayatında en iyi şekilde yaşayarak kardeşçe yaşaması gerektiğini söyledi.

Geçen hafta Ankara'da cemevlerine düzenlenen saldırıları hatırlatan Kır, "Şimdi burada Müslümanların, bizi ayrıştırmaya çalışanlara, bizi sanki böyle birbirimize karşı hasmane tutum ve davranış içerisindeymiş gibi göstermeye çalışanlara karşı, birliğimizi ortaya koyabilme günüdür." dedi.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu da Kerbela'nın Müslümanların ortak acısı olduğunu söyledi.

Çobanoğlu, şöyle konuştu:

"Kerbela belki de İslam tarihinin, en kötü, olumsuz ve acı olayıdır. Ehl-i Beyt sevgisi ki ortak sevgimizdir. Peygamber Efendimizin hadislerinde de yer verdiği Ehl-i Beyte olan sevgisini, muhabbetini dile getirdiği, Hz. Ali'nin, Hz. Hasan'ın, Hz. Hüseyin'in tüm İslam aleminde yeri ayrıdır ve bu hiçbir zaman ayrı gayrı konusu yapılacak, nifak konusu yapılacak konu değildir. Acı hepimizin ortak acısıdır."

Programda siyah elbise giyen kadınlar, mersiyeler ve sinezenler eşliğinde sine dövüp gözyaşı döktü.