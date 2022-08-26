Tire'de 67 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Tire'de 67 kök kenevir ele geçirildi

26.08.2022 08:20
Tire'de 67 kök kenevir ele geçirildi

İzmir'in Tire ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dron ile tespit edilen 67 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Tire ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dron ile tespit edilen 67 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalar sırasında Tire ilçesine bağlı Kahrat Köyü yakınlarındaki bir arazide, Hint keneviri yetiştirildiği dron ile tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda boyları 100 ile 350 santimetre olan 67 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri olayla ilgili şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi. - İZMİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, Tire, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tire'de 67 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tire'de 67 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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