İzmir'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 35 AYJ 66 plakalı kamyon, Küçükkale mevkiinde Nazlı Avcı (30) yönetimindeki 48 ADR 137 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Avcı ile otomobildeki Y.A. (57) ve F.A. (57) yaralandı. Nazlı Avcı Selçuk Devlet Hastanesine, diğer yaralılar Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü M.A, gözaltına alındı.
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