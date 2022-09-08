Tire'de kamyon şarampole devrildi; sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tire'de kamyon şarampole devrildi; sürücü ağır yaralandı

08.09.2022 11:27
Tire'de kamyon şarampole devrildi; sürücü ağır yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyon ters döndü.

İzmir'in Tire ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyon ters döndü. Kazada kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir - Ödemiş karayolu üzerinde Doyranlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ödemiş istikametine doğru gitmekte olan M.V. (25) yönetimindeki 35 AP 189 plakalı kamyon, yol üzerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, kazayı görenler 112 acil sağlık ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığını belirlenen sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı. - İZMİR

YORUMLAR
500
İzmir'de traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü tutuklandı İzmir'de traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü tutuklandı Babasını 20 bıçak darbesiyle öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Babasını 20 bıçak darbesiyle öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tire'de kamyon şarampole devrildi; sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 16:39:46. #1.13#
SON DAKİKA: Tire'de kamyon şarampole devrildi; sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement