İzmir'de başını sera demirine çarpan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de başını sera demirine çarpan kadın hayatını kaybetti

08.08.2022 09:25
İzmir'de başını sera demirine çarpan kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde, kullandığı traktörün kontrolden çıkması sonucu başını sera demirine çarpan kadın yaşamını yitirdi.

İzmir'in Tire ilçesinde, kullandığı traktörün kontrolden çıkması sonucu başını sera demirine çarpan kadın yaşamını yitirdi.

Işıklar Köyü Bağiçi mevkisindeki tarlada çalışan Nalin Uçkun'un (23) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak örtü altı seranın bulunduğu bölgeye girdi. Bu sırada sera demirlerine başını ve göğsünü çarpan Uçkun, yaralandı.

Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Uçkun, hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de başını sera demirine çarpan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de başını sera demirine çarpan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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