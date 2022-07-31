Park halindeki iki kamyondan birinin hareket etmesiyle arada kayıp öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Park halindeki iki kamyondan birinin hareket etmesiyle arada kayıp öldü

31.07.2022 23:48
Park halindeki iki kamyondan birinin hareket etmesiyle arada kayıp öldü

İZMİR'in Tire ilçesinde, park halindeki iki kamyondan birinin hareket etmesiyle araçların arasında sıkışan Hüseyin Atçı, yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Tire ilçesinde, park halindeki iki kamyondan birinin hareket etmesiyle araçların arasında sıkışan Hüseyin Atçı, yaşamını yitirdi.

Olay, Tire'ye bağlı Kızılcahavlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Atçı, 09 U 3787 plakalı kamyonu ile Mehmet Karagöz ise 09 AEF 374 plakalı kamyonu ile Kızılcahavlu Mahallesi'ne yük almaya geldi. Karagöz ve Atçı, iş öncesinde mahalle yakınlarında kamyonlarını park etti. Hüseyin Atçı kamyonunun ön tarafında bulunduğu sırada, iddiaya göre Karagöz'ün kamyonu bilinmeyen nedenle hareket etti. İki kamyon arasında kalan Atçı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Atçı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.


YORUMLAR
500
Bursa'da park halindeyken hareket eden kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü Bursa'da park halindeyken hareket eden kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Park halindeki iki kamyondan birinin hareket etmesiyle arada kayıp öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 102 Fransız parlamenter, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna karşı çıktı: Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz
19:58 Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon artıyor! Sırp lider Vucic'ten "Kosavalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek" sözleri
19:48 Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin
19:42 Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı
18:46 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! "Metrobüse yakın" ibaresi son derece manidar...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 23:48:55. #1.12#
SON DAKİKA: Park halindeki iki kamyondan birinin hareket etmesiyle arada kayıp öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement