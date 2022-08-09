Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu - Son Dakika
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Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu

09.08.2022 01:30
Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu

İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeği ile vuran adam jandarma ekiplerine giderek teslim oldu.

İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeği ile vuran adam jandarma ekiplerine giderek teslim oldu. Eşi tarafından av tüfeği ile vurulan tahlisiz kadın ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Tire'ye bağlı Işıklı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre Dilek Karcı ile eşi E. Karcı arasında bir tartışma çıktı. Tartışma esnasında E. Karcı, av tüfeğiyle eşi Dilek Karcı'ya ateş etti ve olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 çocuk annesi Dilek Karcı'nın durumunun ağır olduğu belirlendi. Ağır yaralı olan Karcı, ambulans ile Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Dilek Karcı'nın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, eşini av tüfeğiyle vuran E. Karcı'nın, jandarmaya giderek teslim olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu - Son Dakika

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