Polis takip etti, torbacılar yakalandı - Son Dakika
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Polis takip etti, torbacılar yakalandı

27.08.2022 15:29
Polis takip etti, torbacılar yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde 'tobacı' olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarını takibe alan polis ekipleri, 5 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

İzmir'in Tire ilçesinde 'tobacı' olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarını takibe alan polis ekipleri, 5 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir aracı takibe aldı. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu aracı takibe alan polis ekipleri, kısa sürede aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından durdurulan araç içerisinde bulunan M.D., V.D., O.H., Y.M. ve M.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

YORUMLAR
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Tire'deki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı Tire'deki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı Sahte paralarla polise yakalanan kişi gözaltında Sahte paralarla polise yakalanan kişi gözaltında
Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis takip etti, torbacılar yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis takip etti, torbacılar yakalandı - Son Dakika
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