Öte yandan, polis ekipleri tarafından durdurulan araç içerisinde bulunan M.D., V.D., O.H., Y.M. ve M.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir aracı takibe aldı. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu aracı takibe alan polis ekipleri, kısa sürede aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Polis takip etti, torbacılar yakalandı - Son Dakika

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