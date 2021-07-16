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İzmir'in toplu ulaşımı bayramda yüzde 50 indirimli - Son Dakika

İzmir'in toplu ulaşımı bayramda yüzde 50 indirimli

16.07.2021 17:50
İzmir'in toplu ulaşımı bayramda yüzde 50 indirimli, System.String[]

İzmir'de, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 indirim kararı alındı.

İzmir'de, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 indirim kararı alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. İndirimli tarifeler Kurban Bayramı süresince, ESHOT Genel Müdürlüğü ile denetimindeki Seferihisar Kooperatifi, Metro A.Ş, İZBAN A.Ş, İZDENİZ A.Ş, İZULAŞ A.Ş. toplu ulaşım araçlarında (Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları, Yerleşke Öğrenci Tarifesi ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç) mevcut sistemdeki aktarma kuralları geçerli olmak üzere uygulanacak.

Öte yandan, Arife günü ve bayram süresince mezarlıklara otobüs seferleri düzenleneceği ifade edilirken, İzmir dışına gidip geleceklerin ulaşımlarını daha rahat yapabilmeleri içinde otogar bağlantılı hatlara yeterli sayıda otobüs ilavesi yapılacak. Kurban satış ve kesim yerlerinden geçen otobüs hatları da takviye edilecek.

Arife gününden başlayarak Kurban Bayramı süresince, ESHOT tarafından 914 Karşıyaka İskele-Doğançay Kabristanı, 915 Karşıyaka İskele- Örnekköy Kabristanı, 917 Fahrettin Altay- Balçova Kabristanı, 918 Fahrettin Altay- Narlıdere Aşağı Kabristan, 919 Konak- Karabağlar Kabristanı, 922 Konak- Yeşilyurt Kabristanı, 923 Bornova-Hacılarkırı Kabristanı, 924 Bornova-Eski Bornova Kabristanı, 925 Konak-Hacılarkırı Kabristanı, 926 Şirinyer-Eski/Yeni Mezarlık, 927 Bornova-Yeni Bornova Kabristanı, 928 Fahrettin Altay-Tırazlı hatları ile mezarlıklara seferler yapılacak. - İZMİR

İzmir'in toplu ulaşımı bayramda yüzde 50 indirimli
İzmir'in toplu ulaşımı bayramda yüzde 50 indirimli

Fahrettin Altay, Kurban Bayramı, Kurban, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'in toplu ulaşımı bayramda yüzde 50 indirimli - Son Dakika


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