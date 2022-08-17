Parkta çıkan tartışmada bıçaklanan genç yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Parkta çıkan tartışmada bıçaklanan genç yaşam mücadelesi veriyor

17.08.2022 08:50
Parkta çıkan tartışmada bıçaklanan genç yaşam mücadelesi veriyor

İzmir'in Torbala ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışmada bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

İzmir'in Torbala ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışmada bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Torbala ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan sitenin önündeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta karşılaşan iki grup, henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle A.Ü., A.K. ve B.D., yanlarında bulunan ekmek bıçağıyla E.K.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen E.K., Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.K.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çok geçmeden olaya karıştığı belirlenen A.Ü., A.K. ve B.D.'yi saklandıkları yerde suç aleti ekmek bıçağı ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ü. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.D. tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Parkta çıkan tartışmada bıçaklanan genç yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

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