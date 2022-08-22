Bebeğini bahane ederek yardım istediği sürücüyü gasp etti - Son Dakika
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Bebeğini bahane ederek yardım istediği sürücüyü gasp etti

22.08.2022 17:49
Bebeğini bahane ederek yardım istediği sürücüyü gasp etti

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir seyyar satıcıyı kurdukları tuzağa düşürerek parasını ve cep telefonunu çalan suç çetesi üyeleri, Torbalı polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir seyyar satıcıyı kurdukları tuzağa düşürerek parasını ve cep telefonunu çalan suç çetesi üyeleri, Torbalı polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Torbalı ilçesinde yaşayan ve uzun zamandır seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan A.A. isimli vatandaş, yanına gelen ve uzaktan tanıdığı olan kadının çocuğuna bebek bezi almak için çarşıya gitmesi gerektiğini söylemesi üzerine yardımcı olmak istedi. Kadını arabasına alan A.A., başına geleceklerden habersiz şekilde yola koyulmak istediği esnada aracına 2 şahıs daha bindi. Şaşkınlık yaşayan A.A., kendisine yapılan baskılar sonucunda yola devam etmek zorunda kalırken, bir süre sonra şahısları aracından indirmek istedi. Bu esnada şahıslar, A.A.'nın boğazını sıkarak cep telefonunu ve cebindeki 400 TL'yi aldı. Araçtan inerek hızla koşan şahıslar kayıplara karıştı.

Kısa sürede kıskıvrak yakalandılar

Başına gelen olayın ardından soluğu Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğünde alan A.A., yaşadığı olayı Arayiş Büro Amirliği ekiplerine anlattı. A.A.'nın beyanı üzerine hareket geçen ve araştırmaya koyulan ekipler, olayı Y.G., R.K., ve E.H. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Araştıralar sonucunda yakalama çalışması başlatan ekipler, söz konusu şahısları mağdurun cep telefonuyla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Çok sayıda hırsızlık, gasp, uyuşturucu madde kullanımı, yaralama gibi suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen şahıslardan Y.G., adli kontrol ile serbest kalırken R.K. ve E.H. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan başından geçen olayın şokunu atlatamayan A.A, kendisini mağdur edenlerin bu kadar kısa sürede tespit edilerek yakalanması üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. - İZMİR

YORUMLAR
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Korona olduklarını söyleyip sahte paralarla kuryeleri dolandırmışlar Korona olduklarını söyleyip sahte paralarla kuryeleri dolandırmışlar
Kaynak: İHA

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebeğini bahane ederek yardım istediği sürücüyü gasp etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bebeğini bahane ederek yardım istediği sürücüyü gasp etti - Son Dakika
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