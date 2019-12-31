İzmir'in torbalı ilçesinde çifte cinayetin sanığının, doktor gülcemal'i atm'ye getirip para... - Son Dakika

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İzmir'in torbalı ilçesinde çifte cinayetin sanığının, doktor gülcemal'i atm'ye getirip para...
6 saat önce
İzmir'in Torbalı ilçesinde çifte cinayetin sanığının, Doktor Gülcemal'i ATM'ye getirip para çektirdiği anlar kamerada.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:08 Kaynak: DHA
İzmir'in Torbalı ilçesinde çifte cinayetin sanığının, Doktor Gülcemal'i ATM'ye getirip para çektirdiği anlar kamerada
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