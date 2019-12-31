İzmir'in torbalı ilçesinde çifte cinayetin sanığının, doktor gülcemal'i atm'ye getirip para... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'in torbalı ilçesinde çifte cinayetin sanığının, doktor gülcemal'i atm'ye getirip para... - Son Dakika

İzmir'in torbalı ilçesinde çifte cinayetin sanığının, doktor gülcemal'i atm'ye getirip para...

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde çifte cinayetin sanığının, Doktor Gülcemal'i ATM'ye getirip para çektirdiği anlar kamerada.

İzmir'in Torbalı ilçesinde çifte cinayetin sanığının, Doktor Gülcemal'i ATM'ye getirip para çektirdiği anlar kamerada

İzmir'in torbalı ilçesinde çifte cinayetin sanığının, doktor gülcemal'i atm'ye getirip para...

Torbalı, İzmir, ATM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:08 Kaynak: DHA
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