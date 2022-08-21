'Koronayız' diyerek, sahte para ile sipariş veren şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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'Koronayız' diyerek, sahte para ile sipariş veren şüpheliler tutuklandı

21.08.2022 22:38
'Koronayız' diyerek, sahte para ile sipariş veren şüpheliler tutuklandı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, iddiaya göre koronavirüs teşhisi nedeniyle karantinada olduklarını belirterek, restoranlardan sipariş veren ve gelen gıda ürünlerinin ücretini sahte para olarak asansöre koyup kuryeye yollayan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, iddiaya göre koronavirüs teşhisi nedeniyle karantinada olduklarını belirterek, restoranlardan sipariş veren ve gelen gıda ürünlerinin ücretini sahte para olarak asansöre koyup kuryeye yollayan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Torbalı ilçesinde S.O.Ç. ve T.U. isimli iki şüpheli, bölgedeki bir restorandan sipariş verdi. Gelen kuryeye koronavirüs teşhisi nedeniyle karantinada olduklarını belirten iki şüpheli ürünleri asansöre bırakmalarını ve ücretini de asansörle göndereceklerini belirtti. Parayı asansörden alan kurye, daha sonra sahte olduğunu saptadı. Farklı tarihlerde birçok kez kuryeleri sahte para ile mağdur ettikleri belirlenen iki şüpheli, şikayetler üzerine Torbalı İlçe Emniyet Müdürlmüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.Yapılan incelede, S.O.Ç. ve T.U.'nun başka bir hırsızlık olayının da faili oldukları belirlendi. 4 ayrı parada sahtecilik ve 1 otomobilden hırsızlık suçundan aranan şüphelilerin adresinde yapılan aramada, 12'si 100'lük ve 1'i 50 TL olmak üzere toplamda bin 250 TL sahte para, çantası çalınan bir market sahibi adına düzenlenmiş çok sayıda kimlik, kart, evrak, belge ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.O.Ç. ve T.U., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Torbalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Koronayız' diyerek, sahte para ile sipariş veren şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 'Koronayız' diyerek, sahte para ile sipariş veren şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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