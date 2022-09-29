İzmir'de otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı

29.09.2022 14:19

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerince otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili biri kadın 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerince otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili biri kadın 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ne yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan otomobil, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, 26 kilogram metamfetamin bulundu, bir zanlı gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, şüpheliyle bağlantılı 1'i kadın 3 kişi daha yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bu arada, jandarma, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı. Kayıtlarda, takibe alınan otomobilin yol kesilerek durdurulması ve sürücünün gözaltına alınması yer alıyor.

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İzmir'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı İzmir'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı İZMİR'DE, 26 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ İZMİR'DE, 26 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: AA

Jandarma, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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