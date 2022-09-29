Bu arada, jandarma, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı. Kayıtlarda, takibe alınan otomobilin yol kesilerek durdurulması ve sürücünün gözaltına alınması yer alıyor.

Kaynak: AA

Jandarma, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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