İZMİR'DE SAHTE İÇKİ DEPOSUNA BASKIN; 25 BİN LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ, 3 GÖZALTI - Son Dakika
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İZMİR'DE SAHTE İÇKİ DEPOSUNA BASKIN; 25 BİN LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ, 3 GÖZALTI

14.08.2022 02:09
İZMİR'DE SAHTE İÇKİ DEPOSUNA BASKIN; 25 BİN LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ, 3 GÖZALTI

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir depoya düzenlediği operasyonda 25 bin litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir depoya düzenlediği operasyonda 25 bin litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen jandarma ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu, Torbalı'nın Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan bir depoda sahte içki üretimi yapıldığı tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün söz konusu sahte içki imalatı yapılan depoya operasyon yapıldı. Depodaki aramada 25 bin litre kaçak etil alkol, 1 kaynaştırma kazanı, 2 adet çift fanlı soğutma sistemi, 3'ü 5 bin, 3'ü de15 bin litre kapasiteli toplam 6 plastik tank, bin litre kapasiteli 1 adet IBC tank, 1649 adet 5 litre kapasiteli bidon, 1 plastik bidon folyo kapatma makinesi, 1 plastik bidon kapak kapatma makinası, 1500 adet plastik bidon kapağı, çeşitli ebatlarda ambalajlama malzemesi ve karton koli ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu bildirildi. Olayla ilgili M.T., G.B. ve T.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlılar haklarında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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İzmir'de kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı İzmir'de kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı İzmir'de sahte içki tacirlerine darbe: 25 ton sahte/kaçak alkol ele geçirildi İzmir'de sahte içki tacirlerine darbe: 25 ton sahte/kaçak alkol ele geçirildi
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Torbalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE SAHTE İÇKİ DEPOSUNA BASKIN; 25 BİN LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ, 3 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE SAHTE İÇKİ DEPOSUNA BASKIN; 25 BİN LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ, 3 GÖZALTI - Son Dakika
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