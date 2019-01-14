İzmir'in Torbalı İlçesinde Ördek Avlamak İçin Girdikleri Gölette Kayıkları Batan 4 Kişiden 3'ünün...
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IHAAW103053-ASA/14-01-2019- İzmir'in Torbalı ilçesinde ördek avlamak için girdikleri gölette kayıkları batan 4 kişiden 3'ünün de cesedi bulunurken 1 kişinin tedavisi ise hala devam ediyor.
IHAAW103053-ASA/14-01-2019
- İzmir
'in Torbalı
ilçesinde ördek avlamak için girdikleri gölette kayıkları batan 4 kişiden 3'ünün de cesedi bulunurken 1 kişinin tedavisi ise hala devam ediyor. 14.01.2019 10: 30: 53 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:36 Kaynak: İHA
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