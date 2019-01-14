Son Dakika Haberleri: İzmir'in Torbalı İlçesinde Ördek Avlamak İçin Girdikleri Gölette Kayıkları Batan 4 Kişiden 3'ünün...

İzmir'in Torbalı İlçesinde Ördek Avlamak İçin Girdikleri Gölette Kayıkları Batan 4 Kişiden 3'ünün...

32 dakika önce

IHAAW103053-ASA/14-01-2019- İzmir'in Torbalı ilçesinde ördek avlamak için girdikleri gölette kayıkları batan 4 kişiden 3'ünün de cesedi bulunurken 1 kişinin tedavisi ise hala devam ediyor.

İzmir'in Torbalı İlçesinde Ördek Avlamak İçin Girdikleri Gölette Kayıkları Batan 4 Kişiden 3'ünün..., System.String[]
IHAAW103053-ASA/14-01-2019

- İzmir'in Torbalı ilçesinde ördek avlamak için girdikleri gölette kayıkları batan 4 kişiden 3'ünün de cesedi bulunurken 1 kişinin tedavisi ise hala devam ediyor. 14.01.2019 10: 30: 53 TSI
NNNN - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:36 Kaynak: İHA

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa
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