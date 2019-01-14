İzmir'in Torbalı İlçesinde Ördek Avlamak İçin Girdikleri Gölette Kayıkları Batan Dört Kişiden...
5 dakika önce
İzmir'in Torbalı ilçesinde ördek avlamak için girdikleri gölette kayıkları batan dört kişiden üçüncüsünün de cesedi bulundu.
İzmir'in Torbalı ilçesinde ördek avlamak için girdikleri gölette kayıkları batan dört kişiden üçüncüsünün de cesedi bulundu. 1 kişinin tedavisi ise hala devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:55 Kaynak: İHA
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