İZMİRLİ ARICI DESTEK KREDİSİYLE 30 KOVANLA BAŞLADI, 170 KOVANA ULAŞTI - Son Dakika
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İZMİRLİ ARICI DESTEK KREDİSİYLE 30 KOVANLA BAŞLADI, 170 KOVANA ULAŞTI

01.08.2022 13:12

İZMİR'in Torbalı ilçesinde Ormanköy Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Çirit, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden aldığı 30 kovanlık fenni arıcılık ORKÖY destek kredisiyle başladığı yolculukta 170 kovana ulaştı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde Ormanköy Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Çirit, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden aldığı 30 kovanlık fenni arıcılık ORKÖY destek kredisiyle başladığı yolculukta 170 kovana ulaştı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün tarafından orman köylülerine verilen ekonomik destekler kapsamında Ormanköy Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Çirit, 2014 yılında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden aldığı 30 kovanlık fenni arıcılık ORKÖY destek kredisiyle başladığı yolculukta 170 kovana ulaştı. Cirit, En az 40 teneke bal alıyorum. Bu sayede bütçemize katkıda bulunuyoruz. Herkese tavsiye ederim dedi.

Beraberinde Gaziemir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Kemal Küçük, Dağtekke Oman İşletme Şefi Hüseyin Ali Ergül ve ORKÖY Şube Mühendisleri ile birlikte Süleyman Cirit'in arı kovanlarının bulunduğu bölgeyi ziyaret edip incelemelerde bulunan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürü Zülal Totan da ORKÖY kredilerinin katkısına vurgu yaptı. Totan, ORKÖY kredilerinin orman köylüsünü yerinde kalkındırdığını, kredinin vatandaşlara katkı sağladığını, yerinde kalkındırdığını, ülke ekonomisine katkı koyduğunu burada açıkça görüyoruz ifadelerini kullandı. Totan ayrıca, arıcılık yapmak isteyen orman köylülerine ORKÖY olarak 30 kovan üzerinden fenni arıcılık kredisi verdiklerini bunun da 34 bin lira olduğunu, 6 bin 800 lirasının hibe olduğunu, geri kalan kısmının da 4 yıl vadeyle sıfır faizli olarak ödenebileceğini belirtti.

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Kaynak: DHA

Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİRLİ ARICI DESTEK KREDİSİYLE 30 KOVANLA BAŞLADI, 170 KOVANA ULAŞTI - Son Dakika

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