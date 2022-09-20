İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Sağlık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alan ve ağaçlandırma sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 18 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer, 4 yer ekibi müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın, 3 hektarlık bir alanda etkili oldu.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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