Ele geçirilen makine ve malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Kazım Karabekir, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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