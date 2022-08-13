İzmir'de kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı

13.08.2022 16:31
İzmir'de kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde sahte içki üretilen imalathaneye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde sahte içki üretilen imalathaneye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, 25 ton kaçak etil alkol, kaynaştırma kazanı, toplam 21 ton kapasiteli 7 plastik tank, 1649 adet 5 litrelik bidon, 1500 plastik bidon kapağı, paketlemede kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.T, G.B. ve T.C. gözaltına alındı.

Ele geçirilen makine ve malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

Kazım Karabekir, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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