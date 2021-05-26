İzmir'in trafiği yine gündemde: Sabah akşam bitmeyen çile - Son Dakika

İzmir'in trafiği yine gündemde: Sabah akşam bitmeyen çile

26.05.2021 16:38
İzmir'in trafiği yine gündemde: Sabah akşam bitmeyen çile, System.String[]

İzmir'in kanayan yaralarından olan trafik çilesi, vatandaşları adeta canından bezdirdi.

İzmir'in kanayan yaralarından olan trafik çilesi, vatandaşları adeta canından bezdirdi. Özellikle sabah ve akşam durma noktasına gelen trafikte günün her saatinde yoğunluk yaşanırken, İzmirliler çözüm bulunmadığı gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

17 Mayıs tarihinde sona eren tam kapanmanın ardından İzmir trafiği adeta çileye döndü. Bitmeyen yol yapım çalışmaları ile yolların bir kısmının trafiğe kapanması ulaşımın seyrini aksatırken, bir yandan da vatandaşların toplu ulaşım yerine kendi özel araçlarını kullanması, trafik yoğunluğunu maksimum seviyelere ulaştırdı. Belediyenin trafik sorununa el atmadığını düşünen İzmirliler ise bu konuda tepkili.

Yoğunluk drone ile görüntülendi

Öte yandan İzmir'deki yoğun akşam trafiği drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde Anadolu Caddesi, Yeşildere Caddesi ve Ankara Caddesi'ni birbirine bağlayan viyadüklerde ve caddede meydana gelen araç trafiği görüntülendi. İlerlemeyen trafik yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.

Vatandaşlardan tepki

Trafik sıkışıklığından dolayı kentin ana arterleri ve sokaklarında bile yoğun trafiğe maruz kalan İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi. İşten eve gidebilmek için dakikalarca trafikte mahsur kalan sürücüler ve vatandaşlar, "İzmir'in trafiği çözülmez. 3 kilometreyi yarım saatte ancak gelebildik", "Altyapı olmadan bu binaların yapımına izin verilirse böyle olur; trafik de böyle sıkışır. İzmir'de önce altyapıyı halletsinler" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Meclis toplantısında trafik sorununa değinilmişti

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında kentte yaşanan trafik soruna değinen AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "İzmir'de çok ciddi bir sorun var. Kent trafiğinin hareket kabiliyeti bitmiş, felç olmuş durumda. Bunun sorumlusu İzmir Büyükşehir'dir. Siyasi sorumlusu da yönetimdir. Ana arterlerde ve sokaklarda İzmir'de inanılmaz bir trafik var. Geldiğimiz süreçte trafik sabah 8'de başlıyor 22'ye kadar devam ediyor. Eğer bu trafik üzerinden 1 milyon araç sayısı 1 milyon 250 bine çıktığını, esasında 'bir şey yapamıyoruz' gibi bir açıklamayı kabul etmiyoruz. Bu şehri yöneten iktidar olarak kesinlikle bunu öngörmeniz gerekiyor. Alternatif olarak hiçbir adım yapılmadı. Kavşak düzenlemesiyle ilgili bir adım atılmadı. Bazı noktalarda bazı dokunuşlar yapıldı. Bununla ilgili de fizibilitesinin çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. İzmir trafiğine el atılıyormuş gibi yapılıyor. İzmir'e büyük bir kötülük yapılıyor. Uzun yıllardır ele alınmayan trafik sorunu şu an da ele alınmıyor. Felç geçiren İzmir'i tedavi etme görevi size düşer. Bu konuda size elimizden gelen desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Tunç Soyer ise Hızal'ın eleştirilerine "Covid'i biz getirmedik ve biz dedik ki 'Covid sürecinde toplu ulaşım araçlarını kullanmayın.' Covid sırasında insanlar özel araçlarla çıkmaya başladılar. Bu rakamlar dünyanın neresinde olursa olsun altyapıyı zorlar. Bunun siyasi sorumluluğu elbette bizde ama bunun birilerinde daha siyasi sorumluluğu var diye düşünüyorum. Türkiye'de hükümetin bir metre tüneli, metrosu olmayan kent İzmir. Halkapınar-Otogar metrosu 8 yıldır bekliyor. Bunun bir siyasi sorumluluğu yok mu? Elbette var. Biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Hiç boş durmuyoruz, asla '-mış' gibi yapıyoruz. Altın dokunuşlarımız, alt ve üst geçit çalışmalarımızı devam ediyor. Elbette bu şehirde çok ciddi bir trafik sorunu var ama İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm bu koşullara rağmen bunu çözme gücüne muktedirdir. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz, el birliğiyle çözüm üreteceğiz" yanıtını vermişti. - İZMİR

İzmir'in trafiği yine gündemde: Sabah akşam bitmeyen çile
İzmir'in trafiği yine gündemde: Sabah akşam bitmeyen çile
İzmir'in trafiği yine gündemde: Sabah akşam bitmeyen çile
İzmir'in trafiği yine gündemde: Sabah akşam bitmeyen çile

Ankara, Drone, Mayıs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'in trafiği yine gündemde: Sabah akşam bitmeyen çile - Son Dakika


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