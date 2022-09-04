Foça'da denizde kirlilik tedirginliği - Son Dakika
Üye Girişi

Foça'da denizde kirlilik tedirginliği

04.09.2022 13:47
Foça'da denizde kirlilik tedirginliği

İZMİR'in turistik İlçesi Foça'da sabah saatlerinde sahilde görülen kirlilik tedirginliğe neden oldu.

İZMİR'in turistik İlçesi Foça'da sabah saatlerinde sahilde görülen kirlilik tedirginliğe neden oldu. Vatandaşların cep telefonlarıyla çekerek paylaştığı  kirliliğe, av mevsiminin başlamasıyla denizden dönen  balıkçı teknelerinin  getirdiği balıkların araçlara nakli sırasında iskeleye dökülmesi ve yıkanan iskeleden denize giden sulardaki yağın  neden olduğu ileri sürüldü.

Foça Büyükdeniz Sahili'nde bazı bölümlerde ince bir şerit, bazı bölümlerde yoğun tabakalar halinde görülen kirlilik vatandaşları tedirgin etti. Balıkçı Barınağı'ndan başlamak üzere yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde yağlı kirlilik tabakalarının yanı sıra çok sayıda denize dökülmüş sardalya ölüsü de görüldü. Plastik şişeler, metal içecek kutuları ve diğer atıklarla birleşen kirlilik tabakaları rahatsız edici görüntüler oluşturdu. Hafta sonu ve henüz tatil döneminde olunması nedeniyle bölgede özellikle çocukların yoğun olarak denize girmesi ise endişeleri arttırdı.

MÜSİLAJ DEĞİL DENİZE DÖKÜLEN BALIK VE YAĞLAR

İlk tespitlere göre vatandaşları tedirgin eden kirliliğin müsilaj olmadığı bildirildi. . Av mevsiminin başlamasıyla açıldıkları denizden dönen teknelerin getirdiği balıkların karadaki araçlara nakli sırasında iskeleye dökülmesi ve yıkanan iskeleden denize giden sulardaki yağın denizde kirliliğe neden olduğu ileri sürüldü. Bazı vatandaşlar ise avlanmasına bakanlıkça izin verilen büyüklükte olmayan balıkların denize atıldığını iddia etti. Belediye ekipleri sahilde temizlik çalışma yaparken, bir yandan da kirlilikle ilgili inceleme başlatıldı.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Foça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Foça'da denizde kirlilik tedirginliği - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
12:34 HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
11:41 Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
10:40 Kardeşini vurduğu ağabeyi tarafından öldürülen eczacı kalfasının ölüm görüntüleri ortaya çıktı
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 13:48:29. #1.12#
SON DAKİKA: Foça'da denizde kirlilik tedirginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement