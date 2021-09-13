İzmir'in turistik İlçesi Foça kurtuluşunun 99.yılını 2 gün süren tören ve etkinliklerle kutladı - Son Dakika

Foça'nın kurtuluş günü etkinlikleri dün (10 Eylül 2021Cuma günü) ilçeye bağlı Yenifoça Mahallesinde Eski Belediye Binası önündeki meydanda başladı.Vatandaşlara balık ekmek ikramı yapılırken, genç müzisyenlerin çaldığı parçalara, bazı vatandaşlar söyleyerek bazıları oynayarak eşlik etti. Akşam saatlerinde düzenlenen fener alayına, ellerinde fenerleri, Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ileçok sayıda Foçalı vatandaş katıldı.Saat 21.00'de Yenifoça Reha Midilli Sosyal Tesisi sahnesinde serilenen, Levent Üzümcü Tiyatrosu ve İzmir Halk Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı Cengiz Toraman'ın uyarlayıp yönettiği Aziz Nesin Kabare ilgiyle izlendi.

Kurtuluş günü etkinliklerinin ikinci gün programı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü Foça Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. Törene katılanlar arasında Foça Kaymakamı Ali Çetin, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Serhat Sözbir, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, garnizonda görevli askerler ve vatandaşlaryer aldı. Tören saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, çelenk sunumu ve günün anlam ve önemini belirten konuşma ile tamamlandı.

Daha önceki yıllarda Balıkçılık Festivali ile birlikte kutlanan ve geleneksel olarak balık ekmek dağıtılan Kurtuluş Günü dolayısıyla bu yıl ilçeye bağlı kırsal Gerenköy ve Bağarasımahallelerinde de öğle saatlerinde balık ikramı yapıldı.Saat 16.00'da mangal ve balık ekmek tezgahları Foça Demokrasi Meydanı'na kuruldu. Hafta sonu dolayısıyla ilçeye gelen ziyaretçilerle Foçalılar ikram edilen balık ekmekler için meydan ve çevre sokaklarda uzun kuyruklar oluşturdular.

Demokrasi Meydan'da balık ekmek ikramı sürerken gün dolayısıyla düzenlenen 5 kilometrelik yol yarışında dereceye girenlere ödülleri de törenle verildi.

Kurtuluş Günü etkinlikleri 11 Eylül akşamı tüm Küçükdeniz Liman çevresini kapsayan, Reha Midilli Sevgi ve Değirmenlik caddeleri üzerinden Nihat Hüsenay Stadı'na uzanan Fener Alayı ile sürdü. Nihat Hüsenay Stadı'nda saat 21.00 de başlayan ve iki saat süren konserde Yeni Türkü grubu Maskeli balo ile başlayan, klasikleşmiş parçaları Olmasa mektubun, Destina, Cevriye Hanım,Telli Telligbi kendi şarkılarının yanısıra Beyoğlu'nda Gezersin, Telgrafın Tellerine gibi türk müziği eserlerinin düzenlemelerinin de yer aldığı muhteşem bir performansa imza attı. Derya Köroğlu şarkılarıyla sahnede adın atmadık yer bırakmazken, izleycilerde kendisine hemen tüm şarkılarda eşlik ederek büyük bir koro oluşturdu. Finali İzmir Marşı ile yapan grup ayakta alkışlarla uğurlandı.

1 TON BALIK DAĞITILDI

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz;bu yıl ilçenin her yerinde kutlamalar yaptıklarını, vatandaşların kurtuluş coşkusuna ortak olmalarından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Fatih Gürbüz;"Kurtuluşumuzn 99.yılını çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Dün başladık. Yürüyüşlerimiz, tiyatro gösterimiz oldu. Fener Alayımız ve Yeni Türkü konseriyle tamamladık. Kurtuluş günü etkinlikleri Balıkçılık Festivali gibi de geçiyor. Çünkü burada Foçamızdan çıkan yaklaşık 1 tona yakın balığı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Büyük coşkuyla devam ediyoruz. Her sene artarak devam etmesini diliyorum. Foçayı çok seviyoruz" dedi.