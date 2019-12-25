İzmir'in turistik mahallesinde kaçak içki operasyonu - Son Dakika

İzmir'in turistik mahallesinde kaçak içki operasyonu
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İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan turistik mahalle Şirince'de jandarma ekipleri kaçak içki operasyonu düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:15 Kaynak: İHA
İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan turistik mahalle Şirince'de jandarma ekipleri kaçak içki operasyonu düzenledi. Gerçekleşen operasyonda 50 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.G. isimli bir şahsın işletmeciliğini yaptığı şarap evinde kaçak içki bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler söz konusu adrese düzenlediği operasyonda satışa hazır cam şişeler içerisinde, bandrolsüz 50 litre şarap ele geçirdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR
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