İzmir'in Turizm kaderi değişiyor - Son Dakika

İzmir tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptı

Tutku Educational Travel tarafından organize edilen toplantıya Amerika başta olmak üzere ,Kanada, Guatemala, Cuba, Fransa, Filistin, İsrail, Peru ,İngiltere, Hawai, ve Ukrayna'dan 108 katılımcı Pandemiye rağmen İzmir'e geldi.

İzmir ve çevresinde yer alan inanç turizmi kapsamında çok değerli 7 şehrin tanıtımı için yola çıktıklarını belirten Tutku Educational Travel Yönetim Kurulu Başkanı Levent Oral, İnanç Turizmi adına 1'incisini düzenlediğimiz"Uluslararasi İzmir Toplantısı" sayesinde misafirlerimiz 6 gece İzmir'de konakladı diye konuştu. Oral " Normal şartlar altında İzmir'de en fazla konaklama büyük fuarlar döneminde 3 ila 4 gece oluyor. Bu toplantının Ülkemize ve İzmir'e en büyük katkısı turistlerin 6 gece İzmir'de kalarak İzmir ve çevresindeki arkeolojik sit alanlarına günübirlik turlara katılmasıoldu.

Toplantiya Amerika, Kanada, Fransa, Guatemala, Cuba, Ukrayna, Peru, Hawai, Filistin, Hawai, ve İsrail'den toplam 108 kisi katildi. Katılımcıların arasında medya kuruluşu sahipleri, seyahat acenteleri, üniversite profesörleri ve öğrencileri, kilise rahipleri ile çok sayıda turizmci vardı.

Kaldıkları süre boyundaİzmir, Agora, Efes Antik Şehri, Bergama (Pergamon Antik Şehri), Akhisar, Sart, Alasehir ve Laodikya'yı gezdi" dedi.

İzmir'in turizm kaderini değiştirecek derecede önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıldığını belirten Tutku Educational Travel Yönetim Kurulu Başkanı Turizmci Levent Oral,"İzmir'inelindeki turizm değerlerini verimli kullanması ve hak ettiği noktaya gelmesi gerekiyor. Bu toplantı bunun için atılmış olan önemli bir adım. İzmir sadece doğal güzellikleri ile değil, tarihi değerleri ile de inanç turizmi açısından zengin potansiyele sahip. İnanç turizmi bugün getirisi en fazla olan sektörlerden birisi. Elimizdeki şansı iyi kullanmamız gerekiyor" dedi.

İzmir için inanç turizmi

İzmir'in eşsiz tarihi zenginlikleri ile farklı din ve kültürlere hitap edebileceğini söyleyen Levent Oral, "Katolik, Ortodoks, Protestan, Musevi, Müslüman turistlere ayrı ayrı programlar sunabilecek ve her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahibiz. İzmir doğru tanıtım stratejisi ile inanç turizmine yönelebilir" diye konuştu.