İzmir'in turizminde hijyen güveni "Selluka Belgesi" ile sağlanacak - Son Dakika

İzmir'in turizminde hijyen güveni "Selluka Belgesi" ile sağlanacak

İzmir'in turizminde hijyen güveni "Selluka Belgesi" ile sağlanacak İzmir'de konaklama ve yeme-içme tesislerinde Selluka kriterleri uygulanacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle zarar gören turizm sektörünü "Selluka Belgesi" ile canlandıracak.

İzmir'in turizminde hijyen güveni "Selluka Belgesi" ile sağlanacak

İzmir'de konaklama ve yeme-içme tesislerinde Selluka kriterleri uygulanacak

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle zarar gören turizm sektörünü "Selluka Belgesi" ile canlandıracak. İzmir'deki konaklama ve yeme-içme tesisleri alacakları "Selluka Belgesi" ile hijyen ve güvenlik standartlarını yükselterek, müşterinin güvenini kazanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sonrasında düşüş gösteren Turizm sektörü için harekete geçti. Belediye, paydaşları ile beraber daha önce Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda uygulamaya koyduğu "Selluka Belgesi" kriterlerini bu kez turizm sektörü için uygulamaya başlayacak. Bu projeyle birlikte konaklama ve yeme-içme tesislerinde hijyen ve güvenlik kriterleri puanlanarak müşteriler için bir ön fikir oluşturulacak. Müşteriler, konaklayacakları yerleri ve yeme-içme tesislerindeki hijyen ve güvenlik standartlarını işletmelere verilen selluka çiçekleri ile anlayabilecek. 50-70 puan arasındaki işletmeler 1 selluka çiçeği, 75-85 puan arasındaki işletmeler 2 selluka çiçeği ve 86-100 puan arasındaki işletmeler ise 3 selluka çiçeği ile ödüllendirelecek. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve paydaşları yüksek puan alan işletmelerin tanıtım faaliyetlerine de destek verecek.

"Artık hijyen kriteleri de yarışacak"

Selluka Belgesi projesi için Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projenin Türkiye için yerel anlamda bir ilk olduğunu söyledi. Tunç Soyer, "Kültür ve Turizm Bakanlığının hijyen standartları ile alakalı getirdiği kriterlere, İzmir tarihi bölge üzerinde yapılan selluka sertifikasyonu için hazırlanmış kriterler entegre edildi. Bu entegrasyon yerel bazda hijyen standartları ile ilgili bir uygulamayı İzmir kenti başlatıyor. Bu son derece kıymetli bir şey. Salgının arkasından başlayacak normalleşme sürecinde mevcut değerleriniz rekabet için özel bir anlam taşımayabilir. Herkesin, her kentin kendine özgü değerleri zenginlikleri olmaya devam edecek ama artık bunlar tek başına yarışmayacak. Hijyen kriterleri de artık yarışacak. Hem konaklama hem de yeme-içme tesislerinde İzmir'de uygulamaya başlayacağımız bu süreç tüm Türkiye'ye örnek olacaktır diye umut ediyorum" dedi.

Selluka ile Türkiye'nin dış turizmi büyüyecek

Soyer, Selluk Belgesi projesiyle birlikte yurtdışına verilecek hijyen ve temizlik algısının Türkiye'nin dış turizmini büyüteceğini söyledi. Bu projenin dünyada rekabet gücünü arttıran bir etki olarak kullanılabileceğini söyleyen Soyer, Turizm sektörü gerçekten çok hassan ve kırılgan bir sektör, üzerine bir de korona eklenince hakikaten çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Ben inanıyorum ki bunu aşacağız. Çünkü bunu aşmanın en önemli kriterlerinden biri el ele vermekti. Biz İzmir'de kent vizyon ortaklığı fikriyle yola çıkmıştık. 2019'un ortalarından itibaren düzenli toplantılar yaparak nu fikri olgunlaştırmaya, bu koordinasyonu güçlendirmeye çalışıyorduk. Bunun ne kadar kıymetli olduğu selluka kriterleri gündeme geldiğinde ortaya çıktı. Birbirimizi dinlemeye alışmış olduğumuz için işte bugün çok hızlı yol aldık ve bu kriterleri hayata geçirmeye başlıyoruz. Turizmde ortak akıl meselesinin ne kadar kıymetli olduğunu bu vesileyle bir kez daha idrak etmiş olduk. Diliyorum ki Türkiye'ye örnek olacak bu çalışma İzmir'den başlayacak, bütün Türkiye'ye ilham vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Selluka uygulaması nedir?

Selluka uygulaması hijyen standardını esas alan bir ödüllendirme sistemidir. Kriz Belediyeciliği kapsamında bu sistem şöyle hayata geçirilecek: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talimatıyla ilçe belediyeleri tarafından ekipler kurulacak. İlçelerin nüfuslarına göre oluşturulacak ekipler, önce eğitimden geçirilecek. Daha sonra bu ekipler, işletmelerin belirlenen kriterlere uyup uymadıklarını kontrol ederek rapor hazırlayacak. Hazırlanan raporlar, Turizm Hijyen Kurulu'na sunulacak. Kurul da raporları inceledikten sonra işletmelere Selluka belgesi verilip verilmeyeceğine karar verecek.

İzmir'in turizminde hijyen güveni Selluka Belgesi ile sağlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, İzmir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 08:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İzmir'in turizminde hijyen güveni 'Selluka Belgesi' ile sağlanacak - Son Dakika

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