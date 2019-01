İzmir'in Unutulmaz Kahramanı: Fethi Sekin

İki yıl önce İzmir Adliyesi önündeki teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin 'in adı, kente kazandırılan 40 dönümlük parkta yaşatılıyor.İzmirliler, 5 Ocak 2017 günü İzmir Adliyesi önünde bomba yüklü araçla gelen teröristlerle çatışmaya girerek olası bir katliamı önleyen ve onları durdurmak için gözünü kırpmadan şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'i ve aynı saldırıda şehit olan mübaşir Musa Can 'ı unutmadı. Gösterdiği kahramanlıkla sadece İzmirlilerin değil tüm Türkiye 'nin kalbinde taht kuran Fethi Sekin için yarışmayla 'anıt heykel' yaptıran İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayraklı 'da 40 dönüm alan üzerinde kurduğu parkla da şehit polisin adını ölümsüzleştirdi. Ayrıca İzmir Adliyesinin bulunduğu İslam Kerimov Caddesi'ne 'Şehit Polis Fethi Sekin', Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nin güneyinde yer alan 1586/1 Sokağı'na ise 'Şehit Musa Can' adı verildi.Büyükşehir belediyesinin, yaklaşık 10 milyon liraya mal ettiği, dört etap halinde projelendiren Şehit Polis Fethi Sekin Parkı'nın içerisinde "Park İzmir', 'Park İzmir Kaykay', 'Park İzmir Çocuk' ve 'Park İzmir Çamlık ' bölümleri bulunuyor. İzmir'in sevilen parkı, yapılan ışık düzenlemeleri ile geceleri de ayrı bir görünüme bürünüyor. Şehit Fethi Sekin Parkı'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentin birçok noktasında hizmete sunduğu ücretsiz Wi-fi erişimi, usb şarj noktaları, kendi kendini temizleyen akıllı WC ve güvenlik kamera sistemi de yer alıyor.Geçtiğimiz yıl günü hizmete açılan parkın kurdelesini, kahraman polisin ailesiyle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu birlikte kesmişti. - İZMİR