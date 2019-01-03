İzmir'in Unutulmaz Kahramanı Fethi Sekin'in İsmi 40 Dönümlük Parkta Yaşıyor

İzmir'in unutulmaz kahramanı Fethi Sekin'in ismi 40 dönümlük parkta yaşıyorİZMİR - Bundan iki yıl önce İzmir Adliyesi önündeki hain teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin, İzmir'de kente kazandırılan 40 dönümlük parkta yaşatılıyor.

İzmir'in unutulmaz kahramanı Fethi Sekin'in ismi 40 dönümlük parkta yaşıyor



İZMİR - Bundan iki yıl önce İzmir Adliyesi önündeki hain teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin, İzmir'de kente kazandırılan 40 dönümlük parkta yaşatılıyor.

İzmirliler, 5 Ocak 2017 günü İzmir Adliyesi önünde bomba yüklü araçla gelen teröristlerle çatışmaya girerek olası bir katliamı önleyen ve onları durdurmak için gözünü kırpmadan şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'i ve aynı saldırıda şehit olan mübaşir Musa Can'ı unutmadı. Gösterdiği kahramanlıkla sadece İzmirlilerin değil tüm Türkiye'nin kalbinde taht kuran Fethi Sekin için yarışmayla "anıt heykel" yaptıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı'da 40 dönüm alan üzerinde kurduğu parkla da şehit polisin adını ölümsüzleştirdi. Ayrıca İzmir Adliyesi'nin bulunduğu İslam Kerimov Caddesi'ne "Şehit Polis Fethi Sekin", Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nin güneyinde yer alan 1586/1 sokağa ise "Şehit Musa Can" adı verildi.

Büyükşehir belediyesinin, yaklaşık 10 milyon liraya mal ettiği, dört etap halinde projelendiren Şehit Polis Fethi Sekin Parkı'nın içerisinde 'Park İzmir', 'Park İzmir Kaykay', 'Park İzmir Çocuk' ve 'Park İzmir Çamlık' bölümleri bulunuyor. İzmir'in sevilen parkı, yapılan ışık düzenlemeleri ile geceleri de ayrı bir görünüme bürünüyor. Şehit Fethi Sekin Parkı'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin birçok noktasında hizmete sunduğu ücretsiz wi-fi erişimi, usb şarj noktaları, kendi kendini temizleyen akıllı WC ve güvenlik kamera sistemi de yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan parkın kurdelasını, kahraman polisin ailesiyle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu birlikte kesmişti.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'de İzmir Adayı Kesin Gibi! Kılıçdaroğlu, Murat Bakan Üzerine Yoğunlaştı

Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü

Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar

Ekonomik Zorluklar Yaşayan Flash TV'nin Bir Günlüğüne Yayını Kesildi