İzmir açıklarında geri itilen 129 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında geri itilen 129 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.09.2022 21:40
İzmir açıklarında geri itilen 129 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında geri itilen 129 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İzmir'in Urla, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında geri itilen 129 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli tekne içerisindeki 41 düzensiz göçmeni kurtardı, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarındaki can salları içerisinde de bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye intikal eden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 88 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA

Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında geri itilen 129 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında geri itilen 129 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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