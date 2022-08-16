İzmir'de 192 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı, 65 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de 192 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı, 65 kaçak göçmen kurtarıldı

16.08.2022 01:40
İzmir'de 192 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı, 65 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında 192 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalanırken, Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı.

İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında 192 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalanırken, Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yakalanan 192 kaçak göçmen ve 5 organizatör ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"14 Ağustos 2022 tarihinde saat 06.30'da, İzmir ili Urla ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekneler içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-912, TCSG-7, KB-22) tarafından hareketli 2 yelkenli tekne durdurulmuş içerisindeki toplam 192 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır."65 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDIÖte yandan, 14 Ağustos saat 14.06'da Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak  göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen ve denizde mahsur kalan 19 göçmen kurtarıldı. 14 Ağustos saat 19.40 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıkların 46 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kıyıya çıkartılan toplam 257 kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.


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İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 192 göçmen yakalandı İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 192 göçmen yakalandı Çeşme'deki kazada motosikletli kurye hayatını kaybetti Çeşme'deki kazada motosikletli kurye hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 192 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı, 65 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 192 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı, 65 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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