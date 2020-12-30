İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi ( AFAD ) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.40'da merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

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