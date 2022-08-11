İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı, 146 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı, 146 düzensiz göçmen kurtarıldı

11.08.2022 18:13
İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı, 146 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 146 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 146 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Ağustos saat 00.15 sıralarında hareketli lastik bot içerisinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen lastik bot içerisinde bulunan 45 düzensiz göçmen, görevlendirilen ekipler tarafından yakalandı.

Ekipler saat 04.00'te ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 52 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 94 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Yunanistan, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı, 146 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı, 146 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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