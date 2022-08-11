Ekipler saat 04.00'te ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 52 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 94 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak: İHA

Yunanistan, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı, 146 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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