İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı, 23'ü kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı, 23'ü kurtarıldı

18.08.2022 09:33
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı, 23'ü kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarından yurt dışına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalanırken, Karaburun açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarından yurt dışına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalanırken, Karaburun açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Ağustos saat 00.40 sıralarında Urla ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Deniz üzerinde hareketli lastik bot, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından durduruldu ve içerisindeki 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler aynı gün saat 06.35'te ise Karaburun ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 23 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı, 23'ü kurtarıldı - Son Dakika

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