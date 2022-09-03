Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülyaka Mahallesi'nde bulunan Kaynaktur Sitesi'ndeki bir markette meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın sebebiyle durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Alevlerin kısa sürede tüm iş yerini sarması üzerine vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken, iş yerinde soğutma çalışmaları yürütüldü.

Kaynak: İHA

İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çıkan yangında market kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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