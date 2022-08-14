Kaza, dün gece 02.30 sıralarında, İzmir Çeşme Otoyolu Karaburun Kavşağı yakınlarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Çeşme'den İzmir istikametine seyir halinde olan Necip Ufuk Böğür (25) idaresindeki araç, emniyet şeridine girerek durdu. Bu esnada sürücü yüzünü yıkarken, plakasının henüz tespit edilemediği başka bir araç, emniyet şeridindeki araca ve sürücüsü Böğür'e çarptı. Gri renkli olduğu öğrenilen otomobil kaza yerinden kaçarken, talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemeler sonrasında İzmir Adli Tıp morguna kaldırılan Böğür'ün cansız bedeni otopsi işlemleri sonrasında yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: İHA

Karaburun, Sakarya, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Emniyet şeridinde aracın çarptığı genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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