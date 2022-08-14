Emniyet şeridinde aracın çarptığı genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Emniyet şeridinde aracın çarptığı genç son yolculuğuna uğurlandı

14.08.2022 15:37
Emniyet şeridinde aracın çarptığı genç son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Urla ilçesinde çevreyolunda emniyet şeridinde yüzünü yıkadığı esnada aracın çarpması neticesinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki genç, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Urla ilçesinde çevreyolunda emniyet şeridinde yüzünü yıkadığı esnada aracın çarpması neticesinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki genç, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün gece 02.30 sıralarında, İzmir Çeşme Otoyolu Karaburun Kavşağı yakınlarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Çeşme'den İzmir istikametine seyir halinde olan Necip Ufuk Böğür (25) idaresindeki araç, emniyet şeridine girerek durdu. Bu esnada sürücü yüzünü yıkarken, plakasının henüz tespit edilemediği başka bir araç, emniyet şeridindeki araca ve sürücüsü Böğür'e çarptı. Gri renkli olduğu öğrenilen otomobil kaza yerinden kaçarken, talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemeler sonrasında İzmir Adli Tıp morguna kaldırılan Böğür'ün cansız bedeni otopsi işlemleri sonrasında yakınlarına teslim edildi.

Necip Ufuk Böğür'ün cenazesi Sakarya'nın Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Yüzevler Camiine getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Böğür son yolculuğuna uğurlandı - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Karaburun, Sakarya, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet şeridinde aracın çarptığı genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emniyet şeridinde aracın çarptığı genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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