Emniyet şeridinde durup yüzünü yıkarken, ölüme yakalandı - Son Dakika
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Emniyet şeridinde durup yüzünü yıkarken, ölüme yakalandı

13.08.2022 10:58
Emniyet şeridinde durup yüzünü yıkarken, ölüme yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde çevreyolunun emniyet şeridinde yüzünü yıkayan bir sürücüye, başka bir araç çarparak kaçtı.

İzmir'in Urla ilçesinde çevreyolunun emniyet şeridinde yüzünü yıkayan bir sürücüye, başka bir araç çarparak kaçtı. Metrelerce sürüklenen sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, talihsiz genci ölüme sürükleyen aracın sürücüsü her yerde aranıyor.

Kaza saat 02.30 sıralarında, İzmir Çeşme Otoyolu Karaburun Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çeşme'den İzmir istikametine seyir halinde olan Necip Ufuk Böğür (25) idaresindeki araç, emniyet şeridine girerek durdu. Bu esnada sürücü yüzünü yıkarken, plakasının henüz tespit edilemediği başka bir araç, emniyet şeridindeki araca ve sürücüsü Böğür'e çarptı. Gri renkli olduğu öğrenilen otomobil kaza yerinden kaçarken kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Metrelerce sürüklenen genç, hayatını kaybetti

Polis ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, kazanın etkisiyle metrelerce savrulan araç sürücüsü Necip Ufuk Böğür'ün hayatını kaybettiği belirleni. Talihsiz gencin cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Necip Ufuk Böğür'ün ölümüne neden olan araç sürücüsünü yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Tragger, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet şeridinde durup yüzünü yıkarken, ölüme yakalandı - Son Dakika

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