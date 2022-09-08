İzmir'de oğlu 'Leonardo' ile hayat kuran babanın velayet savaşı 5 yıldır sürüyor - Son Dakika
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İzmir'de oğlu 'Leonardo' ile hayat kuran babanın velayet savaşı 5 yıldır sürüyor

08.09.2022 11:05

İZMİR'in Urla ilçesinde oturan Demirbilek Yiğit (45), İtalya'da birliktelik yaşadığı Ilaria Alasondra'dan doğan oğlu Leonardo Maximus Yiğit'in (7) velayetini alabilmek için 5 yıldır hukuk mücadelesi veriyor.

İZMİR'in Urla ilçesinde oturan Demirbilek Yiğit (45), İtalya'da birliktelik yaşadığı Ilaria Alasondra'dan doğan oğlu Leonardo Maximus Yiğit'in (7) velayetini alabilmek için 5 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Türk yetkililerden destek istediğini belirten Yiğit, "Leo, burada okulunu ve arkadaşlarını çok seviyor. Oldukça sosyal bir çocuk. Doğduğu yer değil; ama yaşadığı yer Türkiye. Leo'yu kaybedebileceğimi aklımdan bile geçirmiyorum" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de doğduktan sonra 2013 yılında İtalya'ya yerleşen Demirbilek Yiğit, Floransa Üniversitesi'nde mimarlık okuyan Ilaria Alassondra Sassone (33) ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin, evlilik dışı Leonardo Maximus Yiğit adını verdikleri bir oğulları oldu. Daha sonra Sassone ile Yiğit ayrıldı. İtalya'da ortak velayet kararının ardından Leonardo'nun oturduğu yeri belirleme hakkı babaya verildi. Leonardo, 3 yaşında babası ile birlikte İzmir'e yerleşti. Daha sonra Sassone'in talebi ile İtalya mahkemesinde oturma hakkı anneye verildi. Baba Yiğit, Türkiye'de velayet davası açtı. Leonardo için 2 kez İtalya'ya geri iade kararı ise istinafta bozuldu. 15 Eylül'de velayet duruşması İzmir'de görülecek.

'AYRILDIKTAN SONRA ANNESİ ÇOCUĞU KAÇIRDI'Urla'daki evlerinde babası, iki kedi ve bir köpek ile yaşamını sürdüren Leonardo Maximus Yiğit, bu yıl birinci sınıfa başladı. Leonardo'nun evine ve arkadaşlarına çok bağlandığını anlatan Demirbilek Yiğit, "Ayrıldıktan sonra annesi çocuğu kaçırdı, 6 ay göstermedi. İtalyan mahkemesine şikayette bulundum. Çocuğun yanımda kalmasına karar verildi. Uzmanların hazırladığı raporla annesinin çocuğa ağır bir travma yaşattığı kanıtlandı. Denetime geldiklerinde, 'Türkçe konuşursan, İtalyan kültürünü yaşatmazsan; çocuğunu elinden alırız' dediler. Türkiye'ye tatile geldiğimiz sırada pandemi başladı ve geri dönemedik. Burada işimi kurdum ve çocuk anaokuluna başladı" dedi.'TÜRK YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUM'

Leonardo'nun mutlu olduğunu ifade eden Yiğit, "Leo, burada okulunu ve arkadaşlarını çok seviyor. Oldukça sosyal bir çocuk. Doğduğu yer değil; ama yaşadığı yer Türkiye. Leo'yu kaybedebileceğimi aklımdan bile geçirmiyorum. Çocuklar yaşadığı yere 2 yaşından sonra bağlanır. Buradaki evi ve hayvanlarını çok seviyor. Leo'yu, buradan koparmak bir travmaya neden olur. Türk yetkililerden destek bekliyorum" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Türkiye, İtalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de oğlu 'Leonardo' ile hayat kuran babanın velayet savaşı 5 yıldır sürüyor - Son Dakika

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